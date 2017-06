Bourget 2017 : WeAre Group crée une joint-venture avec Avic à Zhuhai

Le groupe WeAre s’installe en Chine en septembre, au travers de la future joint-venture WeAre China. Et continue ses opérations de croissance externe et de consolidation.

Les ambitions de WeAre n’ont pas de limites, son accélération non plus. Le 20 juin, au salon du Bourget, le groupe (qui siège à Montauban) a signé une lettre d’intention avec Avic International Zhuhai (1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires). Le projet : créer en septembre 2017 la joint-venture WeAre China avec un 3e partenaire, la ville de Zhuhai, pour y installer un complexe industriel qui répondra aux besoins du marché chinois sur les métiers de WeAre - pièces élémentaires, sous-ensembles, traitement de surface et fabrication additive.

« Sur un site de 120 000 m², nous allons bâtir un parc aéronautique. La construction des bâtiments débutera en septembre, les machines arriveront en janvier 2018, et le site sera inauguré en novembre 2018 », annonce Michel Bloch, secrétaire général de WeAre. « WeAre China va cibler les acteurs aéronautiques présents sur le marché chinois, comme Comac et Airbus. » Une « belle annonce » facilitée par dix années de collaboration entre Avic et Chatal, l’une des PME qui composent WeAre Group.

Création de WeAre International. En parallèle, WeAre se structure pour se positionner en acteur global. L’acteur s’appelle désormais WeAre Group, chapeautant l’entité WeAre Aerospace, qui va gérer tous les métiers aéronautiques en Europe, et une seconde entité annoncée au Bourget, WeAre International, qui portera ses métiers en dehors de l’Europe. C’est Philippe Rivière, président de Prismadd (entité fabrication additive de WeAre) qui pilotera WeAre International.

Aujourd’hui, le groupe emploie 1200 personnes et réalisera un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros en 2017. Plusieurs rachats ont été effectués en mai dernier : la société Bouy en Vendée et sa filiale Ausare au Maroc (fraisage), et le groupe Aubry Finances et ses filiales Comefor, ARM et 3D&P, qui ouvrent à WeAre le marché de la défense. Par ailleurs, la société Espace a rejoint l’actionnariat de WeAre en mai (et inversement), rejoignant au capital Chatal, Farella et Prismadd.