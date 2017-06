Bourget 2017 : un robot pour réparer les matériaux composites

Bayab et Jedo Technologies profitent du Salon du Bourget pour présenter Reply.5, un robot destiné à la réparation des matériaux composites des avions.

Séance de démonstration au Salon du Bourget pour Bayab et Jedo Technologies. Les deux sociétés présenteront en effet au Salon du Bourget le robot Reply.5, le premier au monde dédié à l'usinage pour la réparation des matériaux composites. Le fruit de dix années de recherche et de développement menés par Jedo Technologies, société spécialisée dans la découpe par jet d'eau. De son côté, Bayab est une jeune entreprise de la région toulousaine. Son rôle sera de "diffuser" Reply.5.

Ce dernier pèse moins de 50 kg. Il est relié par un ombilic de 15 m de long à une console sur roulettes. Le tout est piloté par une tablette tactile conçue pour un environnement industriel, équipée d'un arrêt d'urgence et de poignées H-M (Homme-Mort). La console intègre tous les éléments nécessaires au fonctionnement du robot (CN, pompe haute pression, centrale d'aspiration, pompe à vide,....). Le robot est un système mécanique 2 axes permettant de déplacer les outils d'usinage par abrasion et de contrôler sur 500x500 mm2. Il est équipé d'un capot vitré et d'une large trappe d'accès.