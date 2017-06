Bourget 2017 : Thales présente son radar TRAC NG

Thales a présenté son nouveau radar TRAC NG lors de la 52ème édition du salon du Bourget. Radar de surveillance en vol, il est doté de capacités duales permettant de répondre aux besoins civils et militaires.

Le radar TRAC NG est destiné à renforcer les moyens de surveillance aérienne grâce à des technologies toujours plus pointues. En effet, la multiplication des vols commerciaux ou encore la prolifération des drones rendent la surveillance aérienne plus complexe qu'auparavant. Ce radar possède la capacité de détecter un grand nombre d'aéronefs, peu importe leur vitesse de déplacement ou leur taille. Il est ainsi autant efficace sur les hélicoptères que sur les drones. Il est également adapté aux besoins des armées avec « des capacités militaires telles que l'agilité en sauts de fréquences, un stroboscope détecteur de brouillage et un secteur de fréquences les moins brouillées », rapporte Thales. Ces technologies lui permettent de faire face aux contre-mesures qui pourraient être utilisées contre un radar primaire. De plus, elles rendent le brouillage « plus difficile même lors d'opérations complexes », indique l'industriel.

Le TRAC NG est un radar de surveillance primaire, qui désigne la capacité de « déterminer la position et la vitesse d'un avion ». Il est dérivé d'un autre modèle de radar Thales, le STAR NG. Pour le moment, Thales a enregistré deux commandes dont une pour le Brésil.