Bourget 2017 : Southwest, premier client de Panasonic pour ZeroTouch

Le nouveau logiciel permet aux compagnies aériennes, grâce aux méga-données, de gérer très facilement les mises à jour de systèmes IFE et de connectivité dans chaque avion de leur flotte.

En octobre 2016, Panasonic lançait le nouveau système ZeroTouch, un logiciel qui permet aux compagnies de gérer de manière très simple les mises à jours de systèmes IFE à bord des avions de leur flotte.

Présent sur le Salon du Bourget 2017, Jon Norris, directeur des ventes Corporates et Marketing de Panasonic, a détaillé, en parallèle avec le nouveau portail NEXT qui sera effectif en 2020, les nouvelles fonctionnalités de ZeroTouch.

Avec ZeroTouch, les compagnies ont une vue en temps réel de leur flotte avec une présentation très simple et peuvent ainsi très facilement procéder à des "updates" des systèmes IFEC (Inflight Entertainment and Connectivity) via des chargements de méga-données et peuvent aussi récupérer des données passagers qui peuvent leur permettre de fournir une meilleur expérience passager en vol. Concrètement, la compagnie n'a plus à intervenir physiquement sur les appareils et peut procéder à des mises à jour par trois canaux différents : le wifi, le modem de chaque avion ou le système de connexion eXConnect à bande large. Grâce à cette combinaison de moyens d'accès, les compagnies sortent du traditionnel cycle mensuel de mises à jour des IFE et peuvent intervenir de manière virtuelle sur les avions à tout moment, n'importe où.

"Ce système permet aussi de récupérer des données en cas de défaillances, ce qui permet de prévoir une maintenance prédictive plus efficace et à moindre coût pour la compagnie". ZeroTouch sera pour la première fois mise en application effective à partir de juillet avec la compagnie low cost américaine Southwest Airlines.