Bourget 2017 : SABCA lance une gamme complète de services pour les drones

En quête de valorisation de ses compétences et de son expérience, l’industriel belge SABCA a annoncé lors du Salon du Bourget le lancement d’une gamme complète de services pour les drones. Cette gamme sera destinée à l’ensemble de l’écosystème des drones professionnels (commerciaux, gouvernementaux et de défense) : les fabricants, les développeurs d’applications, les utilisateurs et les organismes de réglementation.

De quoi permettre d’accélérer la professionnalisation et le développement d’un secteur des drones en quête de crédibilité. Le panel de services de SABCA comprend l’intégration de nouveaux systèmes pour le ciel aérien contrôlé, les tests (au sol et en vol) de sous-systèmes, la certification, la qualification, l’assistance … Une chaine complète donc, qui fait appel à certains partenaires, notamment pour l’intégration, particulièrement essentielle, dans l’espace aérien. Un partenariat a été signé avec le DronePort dans le Limboug afin de pouvoir tester les drones dans un espace aérien ségrégué avant de les tester dans un environnement aérien contrôlé dans les infrastructures du Groupe SABCA à l’aéroport de Charleroi.

Par ailleurs, le Groupe SABCA proposera des services faisant partie des activités de soutien plus globales, telles que l’inspection, l’entretien, la réparation et le support ainsi que la formation des télé-pilotes et du personnel au sol.