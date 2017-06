Bourget 2017 : Qatar Airways présente la QSuite en première mondiale

La nouvelle super classe affaires a été officiellement inaugurée en première mondiale, quatre mois après son annonce faite le 8 mars au salon ITB de Berlin.

C'est sous un soleil de plomb que les journalistes ont du attendre pendant 45 minutes au pied du premier Boeing 777 -300 ER de Qatar Airways l'arrivée de Akbar Al Baker, le charismatique directeur général de la compagnie. Service minimum néanmoins pour le patron du transporteur de Doha, qui s'en est strictement tenu à l'inauguration en première mondiale de la nouvelle super classe affaires QSuite, sans faire de commentaires sur la crise actuelle dans le Golfe.

La QSuite, conçue par B/E Aerospace, et configurée en 1-2-1, permet par un système de cloisons coulissantes de créer, soit un grand lit double pour les sièges qui sont côte à côte au centre de la cabine ou en position assise, soit un espace privatif pour quatre personnes se faisant face deux par deux , avec une vraie table au centre de l'espace ainsi créé. A noter que Qatar Airways est la première compagnie au monde à proposer une classe affaires avec des sièges dans le sens de la marche et en sens contraire, en miroir.

"Nous sommes très fiers de présenter cette nouvelle classe qui a demandé trois ans de travail. Elle change à nouveau les règles de notre industrie et ne va pas manquer de rendre jaloux nos concurrents", s'est amusé Akbar Al Baker.

La nouvelle classe affaires sera d'abord mise sur la route London Heathrow-Doha, puis sur Paris CDG. Elle équipera ensuite en priorité l'ensemble de la flotte Boeing B777-300 de Qatar Airways.