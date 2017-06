Bourget 2017 : Première levée de fonds pour la voiture volante Mini Bee

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Son premier vol pourrait intervenir d'ici un à deux ans. Technoplane prévoit de les livrer en série à partir de 2025 au rythme initial de dix appareils par an.

Presentée sous forme de maquette à échelle réduite au Paris Air Show, la voiture volante Mini Bee commence à attirer l'attention des industriels normands. Cinq d'entre eux - CPM Industries, Technomap, AEN, Volum-e et Ingéliance - ont récemment signé des lettres d'intention pour participer à ce programme qui fera prochainement l'objet d'une première levée de fonds portant sur un montant de 3 à 5 M€.

