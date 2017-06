Bourget 2017 : Pluie de commandes finalisées pour le 737 MAX 10

Trois loueurs et la compagnie aérienne low cost indienne SpiceJet ont profité du Salon de l'Aéronautique et de l'Espace, qui a ouvert ses portes le 19 juin, pour dévoiler des commandes pour le Boeing 737 MAX 10.

La grande ronde des annonces de contrats a commencé pour l'édition 2017 du salon du Bourget. Boeing a ouvert le feu avec le dévoilement de son nouveau monocouloir, le Boeing 737 MAX 10.

Trois loueurs ont ainsi finalisé leurs commandes auprès du constructeur américain. BOC Aviation Limited a ainsi dévoilé pour le premier jour du Salon du Bourget un "MOU" (Memorandum of Understanding) pour 10 Boeing 737 MAX 10, pour un montant de 1,25 milliard de $ (892 M€) au prix catalogue. De son côté, le loueur GECAS (GE Capital Aviation Services) a annoncé une commande pour 20 Boeing 737 MAX 10 (en réalité une conversion de 20 Boeing 737 MAX 9 en version supérieure). Pour mémoire, GECAS a n'a pas moins de 170 Boeing 737 MAX en commande, le loueur le plus important pour ce type d'avions. Enfin, CDB Aviation Lease Finance a de son côté annoncé une commande pour 10 Boeing 737 MAX 10, en plus de 42 Boeing 737 MAX 8 et huit Boeing 787-9 Dreamliner. L'ensemble de cette commande se monte à 7,4 m$ (6,6 M€).

Enfin la compagnie low cost indienne SpiceJet a elle signé un memorandum pour une commande de 40 avions Boeing 737 MAX, avec 20 nouvelles commandes pour le Boeing 737 MAX 10, puis vingt autres en conversion de Boeing 737 MAX 8.

En dehors du Boeing 737 MAX 10, le loueur AerCap a annoncé une commande pour 30 787-9 Dreamliner. Par ailleurs, UPS a annoncé la conversion de trois Boeing B767 passagers en version cargo. La compagnie Monarch Airlines a par ailleurs conclu une commande pour 15 Boeing 737 MAX 8, pour un montant de 1,7 Md$ (1,5 Md€).