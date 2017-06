Bourget 2017 : Lockheed Martin et Tata signent un partenariat pour la production de F-16

Le 19 juin, Lockheed Martin et Tata ont signé un accord pour la production de F-16 Block 70 dans le cadre du projet « Make in India ».

Cet accord représente pour Tata « l'opportunité de produire, opérer et exporter l'avion F-16 Block 70 », rapporte Lockheed Martin. Il vient renforcer les capacités aéronautiques de l'Inde et la relation entre les deux pays. « Cet accord s'appuie sur la joint-venture déjà établie entre Lockheed Martin et Tata et souligne la relation et l'engagement entre les deux sociétés », a déclaré l'industriel indien.

Les deux pays travaillent déjà ensemble sur le programme C130 pour lequel l'Inde fournit des composants. En retour, Lockheed Martin propose des formations afin de renforcer les compétences des salariés de Tata. Les deux industriels coopèrent également sur l'hélicoptère S-92.