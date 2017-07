Bourget 2017 : Lockheed Martin a présenté son C130J-SOF, dédié aux forces spéciales

A l'occasion du salon international de l'aéronautique et de l'espace, Lockheed Martin a présenté le dernier né de la famille du C130. Le C130J-SOF a été conçu pour répondre aux besoins des forces spéciales.

Ce nouvel appareil de Lockheed Martin a été imaginé pour pouvoir mener des missions d'ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance), de parachutage ou encore des missions d'infiltration, d'exfiltration et d'approvisionnement des forces spéciales. Il peut également aller récupérer des hommes et être utilisé pour des opérations de secours humanitaire.

En fonction des besoins, et à la demande du client, des équipements peuvent être ajoutés au C130J-SOF pour mener des missions de surveillance armée. Il peut alors être doté d'un canon de 30 mm et de missiles Hellfire. Enfin il peut être équipé d'une capacité de ravitaillement en vol notamment pour les hélicoptères et les avions de combat.

« Etant donné que nos partenaires doivent faire face à des menaces accrues et évolutives, qui dépassent les frontières, ils cherchent une solution éprouvée. Le C130J-SOF est, en fait, une solution qui garantie le maintien de la sécurité à travers le monde », a déclaré Orlando Carvalho, vice-président de Lockheed Martin.

Le C130J-SOF est la 10ème version du C130. Cet appareil est en service dans 17 pays et l'ensemble de ces aéronefs cumulent 1,5 million d'heures de vol, selon Lockheed Martin.