Bourget 2017 : LMSM propose un système de caméra autonome en énergie

Suite à un projet Cleansky, LMSM a développé une caméra autonome en énergie pour des applications en vol, intégrée à un support qui se colle à l’avion.

Trois collaborateurs seulement composent la société aixoise La Mesure Sur Mesure (LMSM) mais leur ambition est de taille : être le premiers acteur à produire de l’instrumentation autonome. Créée en 2009, LMSM a d’abord sorti en 2013 une première innovation, le Captiflex : un support souple qui permet d’installer des capteurs dans tout endroit de l’avion (fortes courbures…), pour faire des mesures dans les écoulements. « Ce support permet de placer le câblage à l’extérieur de l’avion et non pas l’intérieur, installable très rapidement, plus économique », argumente le gérant Axel Laurent. L’aéronautique a déjà été séduit mais aussi les souffleries, les éoliennes et la Formule 1.

Cette technologie Captiflex et une autre technologie de récupération et stockage de l’énergie développée par LMSM ont ensuite permis à la petite entreprise de décrocher un projet Cleansky, livré au client Airbus Allemagne en 2016. Le projet : développer une caméra pour photographier le bord d’attaque d’un A320 (en service), de manière à mesurer l’impact des insectes sur la consommation du carburant – il serait de 1 à 4 %.

Innovations. Plusieurs innovations dans ce système dévoilé au salon du Bourget : « Une autonomie de 14 mois grâce à des cellules solaires, sous-lesquelles on a placé des super capacités qui peuvent emmagasiner l’énergie à de températures de vol comme moins 40° ; une fixation sur l’avion sans faire de trous et une connexion de ce système de production et stockage d’énergie à la caméra, via notre support Captiflex », argumente Alain Laurent, directeur technique. A cela se rajoute la transmission rapide en haut débit des données enregistrées, par wifi, quand l’avion est au sol.

Pour la TPE, l’objectif est de passer à l’étape supérieure : « Passer du sur-mesure à une production industrielle, en créant des modules interconnectables entre eux, pour les acteurs du test et mesure. » LMSM a déjà des clients avionneurs et équipementiers aéronautiques français et étrangers, et profite du Bourget pour présenter ses solutions sous la forme d’une offre complète, avec un gain de coût avancé des deux-tiers.