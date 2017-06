Bourget 2017 : Leonardo remporte un contrat pour la maintenance des Typhoon

A l'occasion de la première journée du salon du Bourget, le 19 juin, Leonardo a annoncé la signature d'un contrat portant sur la maintenance des Typhoon. D'une valeur de 100M€, il portera sur des appareils allemands et espagnols.

La signature du contrat s'est effectuée avec Airbus et couvrira les cinq prochaines années. Toutes les réparations des Typhoons de l'Ejercito del Aire et de la Luftwaffe seront donc effectuées par Leonardo, permettant aux deux Etats européens de diminuer leurs coûts d'entretien. Ce gain financier permettra de réinvestir dans le développement du Typhoon et dans de nouveaux programmes.

Les réparations concerneront l'ensemble de l'appareil, même les pièces non conçues par l'industriel italien. La maintenance se fera avec l'aide d'Airbus et d'Eurofighter. Ce type de contrat n'est pas une première pour Leonardo qui est déjà en charge de travailler sur le soutien en disponibilité des aéronefs Typhoon italiens et de l'avionique de leurs homologues espagnols.

Leonardo est dores et déjà parvenu à exporter son avion dans six Etats, le dernier en date étant le Kuwait. Ce dernier en a commandé 28 en 2016.