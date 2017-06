Bourget 2017 : le Leap certifié Etops 180 minutes par la FAA et l'Aesa

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

"C'est une belle réussite qui intervient tôt alors que le moteur n'en est qu'au début de son utilisation par les différentes compagnies aériennes clientes", a commenté Allan Paxton , vice président de CFM International . “Le CFM56-7B employé sur le Boeing 737NG n'a obtenu cette qualification que deux ans après son entrée en service, c'est pourquoi nous sommes d'autant plus fiers", ajoute t-il.

Les deux turboréacteurs, avant d'obtenir cette qualification, ont été soumis à une série d'essais figurant parmi les plus durs pour un moteur, avec mise en place d' un balour accentué, avant génération de vibrations et ce pendant une durée de trois mille cycles . C'est-à-dire pendant une série de mise des gaz simulant trois mille couples décollage puis atterrissage. A l'issu de ces essais, les moteurs ont été entièrement démontés pour être vérifiés par les deux agences de sécurité aériennes.

C'est au Salon du Bourget que CFM a annoncé que les turboréacteurs double-flux Leap-1A qui motorise l' Airbus A320neo et son parent Leap-1B (qui motorise de son côté le Boeing 737MAX ) viennent tous deux d'obtenir l'approbation Etops 180 minutes , attribuée conjointement par la FAA et l' Aesa .

Le turboréacteur CFM Leap vient d'obtenir la certification Etops 180 minutes décernée par la FAA et l'Aesa.

