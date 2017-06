Bourget 2017 : Le Gifas lance "Ambition PME-ETI"

100 PME et ETI de la filière aéronautique vont bénéficier du plan Ambition PME-ETI lancé par le Gifas en partenariat avec Bpifrance.

Le Salon du Bourget a été l'occasion pour le Gifas d'annoncer le lancement de son programme Ambition PME-ETI. Un plan ciblé et personnalisé, destiné à accompagner 100 PME-ETI, "disposant d'un fort potentiel de croissance". Un "accélérateur d'entreprises dédié, piloté par le Gifas, qui s'appuie sur l'expérience de Bpifrance en matière d'accompagnement". La première promotion du programme Ambition PME-ETI réunira 60 entreprises de la filière. Cette première promotion se réunira en septembre prochain au Hub Bpifrance.

Durant 18 mois, "les membres bénéficieront d'un accompagnement à la fois individuel et collectif, composé d'un diagnostic stratégique pour identifier leurs priorités de croissance, de formations thématiques pour prendre du rcul sur leur stratégie et de mises en relations pour concrétiser des opportunités de croissance". A l'issue du programme, chaque entreprise formalisera son plan stratégique. Autre avantage du programme : il donne la possibilité aux dirigeants des entreprises d'échanger avec leurs pairs et éviter ainsi "les situations d'isolement rencontrées par certains chefs d'entreprise".

"La filière aéronautique et spatiale française est une filière d'excellence grâce à la solidarité et la cohérence de sa supply chain. Assurer la croissance de ses ETI et PME est essentiel pour l'avenir de la filière. Telle est l'ambition du plan Ambition PME-ETI", souligne Patrick Daher, président du groupe éponyme et président du Groupe des Equipements du Gifas.