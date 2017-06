Bourget 2017 : le cap des 1000 ventes d'avions est franchi

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Pour Airbus, le bilan des ventes annoncées porte sur 326 appareils confirmés (144) ou à confirmer pour une valeur globale de 40 Md$, prix catalogue. Un beau score mais en dessous de Boeing qui a engrangé de son côté près de 800 ventes pendant les quatre premiers jours du Salon du Bourget. Un cru exceptionnel qui confirme la croissance du transport aérien mondial et les besoins des compagnies aériennes.

Pour Airbus, la matinée du jeudi 22 juin a été "iranienne". Le constructeur européen a en effet ajouté deux autres clients : Zagros Airlines qui a signé un protocole d'accord pour un total de 28 Airbus se répartissant en 20 A320neo et 8 A330neo. Idem de la part d'Iran Airtour pour 45 appareils de la famille A320neo. Des contrats à venir qui s'ajoutent aux 100 moyen et long-courriers Airbus déjà commandés par Iran Air.

Boeing a ajouté un 16ème client pour son 737 MAX 10 : le loueur AerCap qui a converti 15 de ses commandes pour les autres modèles de la famille 737 MAX. Le total des ventes et ventes à venir (lettres d'intention, lettres d'engagement, protocole d'accord) pour le 737 MAX 10 dépasse désormais les 360 unités. De même, Tassili Airlines a commandé ferme 3 Boeing 737-800 tandis qu'un client inconnu s'est engagé sur 125 Boeing 737 MAX 8 auxquels s'ajoutent des droits d'achats sur 50 appareils supplémentaires.

Une première dans l'histoire du Salon du Bourget : le cap des 1 000 avions commerciaux vendus a été allègrement franchi sur les quatre premiers jours du Salon du Bourget et il restait encore l'après-midi du jeudi 22 juin. Après les 962 annonces dévoilées sur les trois premiers jours du Salon du Bourget s'en sont ajoutées 230 autres. En valeur, le cap symbolique des 100 Md$ est également franchi, prix catalogue. Tous les records ont été une nouvelle fois battus.

