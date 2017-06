Bourget 2017 : Le Boeing 737 MAX 10 affiche 15 clients et plus de 350 ventes

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Une situation que Boeing ne pouvait laisser en l'état. D'où le 737 MAX 10 qui affiche une capacité similaire de 230 passagers en classe unique grâce à un allongement de 1,68 m du fuselage, ce qui porte la longueur totale à 43,8 m, un peu moins que l'A321neo (44,5 m). Avec une capacité un peu moins élevée que l'A321neo (jusqu'à 240 grâce à une optimisation très poussée de la surface cabine arrière/ndlr) et une distance franchissable équivalente voire même supérieure avec un réservoir carburant auxiliaire. Bref, une belle bagarre s'annonce dans les prochains mois.

Mais, Airbus a aussi continué à engranger pour sa famille A320neo. Certes moins mais le constructeur européen conserve une solide avance de 1 000 exemplaires. Un différentiel qui s'explique par les ventes de l'A321neo qui en compte un peu plus de 1 400, soit près de 28 % du total des ventes de la famille A320neo. La demande est d'ailleurs tellement forte que Fabrice Brégier, directeur général délégué d'Airbus et président d'Airbus Avions commerciaux indiquait qu'à terme « les A321 représenteraient 50 % de nos livraisons », passant de 5 par mois actuellement à 30 dans trois à quatre ans.

Enfin, les 15 Boeing 737 MAX 10 de Copa Airlines sont prélevés sur une commande de 61 appareils passée en mai 2013. Pour autant, l'autre partie sont des ventes en bonne et due forme qui viendront arrondir le carnet de commande qui franchira allègrement le cap symbolique des 4 000 ventes d'ici à la fin de cette année car les annonces sur le 737 MAX 10 ne doivent pas masquer le fait que le Salon du Bourget a aussi été l'occasion pour Boeing d'engranger de nouvelles commandes pour son 737 MAX 8. Pas moins de 300 unités de plus.

C'est notamment le cas des 100 Boeing 737 MAX 10 de United Airlines qui s'était engagée initialement sur du 737 MAX 9. Autres conversions : SpiceJet sur 20 exemplaires et le TUI Group sur 18 d'une première commande pour un total de 70 Boeing 737 MAX passée en 2013. Idem pour Gecas qui prend 20 Boeing 737 MAX 10 sur des achats portant sur un total de 170 membres de la nouvelle famille de moyen-courriers remotorisés par du CFM Leap-1A.

La famille Boeing 737 MAX compte officiellement un nouveau membre : le 737 MAX 10 dont le lancement s'est fait pendant cette 52ème édition du Salon du Bourget. Sur les trois premiers jours, Boeing a dévoilé le nom des 15 premiers clients qui ont commandé ou se sont engagés à le faire pour un total de plus de 350 exemplaires. Une partie de de ces ventes proviennent de conversion de commandes de 737 MAX passées auparavant.

