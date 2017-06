Bourget 2017 : LAAM vise maintenant les pièces de grande dimension

Lisi Aerospace Additive Manufacturing, filiale commune de Lisi Aerospace et de Poly-Shape, ont profité du Bourget 2017 pour annoncer de nouvelles avancées dans le développement de moyens de production par fabrication additive. Il s'agit en effet de franchir une nouvelle étape : fabriquer des pièces de grande taille après une première phase concentrée sur la production de pièces métalliques de compléxité géométrique importante mais de petites dimensions. Lisi Aerospace et Poly-Shape se focalisent aujourd'hui sur l'industrialisation de technologies complémentaires, appelées DED-W, utilisant du fil métallique comme matière première.

Ce nouveau procédé de fabrication vient compléter la palette de technologies additives des deux entreprises et s'avère particulièrement adapté aux pièces qui combinent à la fois de grandes dimensions et une faible masse de matière. Ce procédé de fabrication réduit les coûts grâce "au fort taux de dépôt des géométries au plus proche de la pièce finale et l'absence d'outillage : plusieurs kg/heures déposés et de faibles surépaisseurs pour la finition". Coûts réduits pour des caractéristiques supérieures ou égales, d'autant que de simples opérations de finitions sont nécessaires pour obtenir une pièce finie fonctionnelle. Le procédé a bien entendu déjà été éprouvé en interne sur diverses nuances d'alliages métalliques et permet la construction de structures à base de titane, d'aluminium et de super alliages aéronautiques.