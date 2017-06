Bourget 2017 : la start-up bretonne Unseenlabs développe une première mondiale dans les satellites

Basée à Rennes, la société Unseenlabs propose au Paris Air Show une innovation qu'elle qualifie de première mondiale dans le domaine de la surveillance maritime d'origine spatiale. « Nous proposons la mise en place d'une constellation de nano satellites de type cube satellite ((moins de 10 kg, 30 cm de haut pour 10 cm de large – NDLR)). Pour ces cubes satellites, nous développons, et c'est ce qui constitue l'innovation, une charge utile de renseignements électromagnétiques», explique, Jonathan Galic, Directeur Général de Unseenlabs.

Non désireux de rentrer plus avant dans l'explication de cette nouvelle technologie, le dirigeant consent, néanmoins, à ajouter qu' « il s'agit d'un nouveau capteur apportant un nouveau type de données complémentaires aux moyens existants de surveillance maritime ».

Le démonstrateur de ce système sera positionné en orbite mi-2018.

S'ouvrant, ainsi, les portes du marché mondial de la surveillance maritime civile et militaire estimé à plusieurs Md€ par an, Unseenlabs prévoit de réaliser une levée de fonds de plusieurs M€ courant 2018. Son plan stratégique de développement pourrait l'amener à réaliser un chiffre d'affaires annuel compris entre 8 et 10 M€ d'ici à 2020, son effectif atteignant 25 à 30 personnes à cette échéance.