Bourget 2017 : la Région Occitanie annonce un nouveau plan aéronautique

Pour soutenir la chaîne de sous-traitance régionale, la Région Occitanie débloque une enveloppe de 200 millions d’euros de 2017 à 2020.

Un nouveau plan régional dédié à la filière aéronautique et spatiale, pour la période 2017-2020 : la présidente de Région Occitanie Carole Delga a annoncé au salon du Bourget le 19 juin une enveloppe de 200 millions d’euros. Une implication régionale en hausse, après les 185 millions d’euros accordés de 2011 à 2016. « Il faut aider nos entreprises à produire en quantité, en qualité et dans les délais, avec des produits différenciants à l’international », a déclaré Carole Delga.

Quatre axes composent ce plan ADER 4 :

Renforcer la performance de la chaîne d’approvisionnement, avec des dispositifs régionaux comme les contrats PASS pour les TPE, les contrats Occitanie pour les grosses PME et les ETI

Consolider la chaîne de sous-traitance, pour faire progresser les PME vers une taille d’ETI

Accompagner les mutations technologiques. Un appel à projet sera notamment lancé pour développer un démonstrateur d’avion électrique et avion plus propre

Soutenir les ressources humaines et la gestion des compétences pour aider les métiers en tension

« Ce plan aéronautique est complémentaire au plan Performances Industrielles 2 et en amont du futur plan régional de l’usine du futur lancé fin 2017 », a complété Carole Delga. Le 7 juin dernier, le Gifas avait présenté à Toulouse le deuxième plan Performance industrielle dans l’aéronautique pour 2017-2020. Ce programme est chiffré à 1,7 millions d’euros pour l’Occitanie et la région y participe à 50 %. « Sur la démarche de Performance industrielle 2, la région Occitanie est la première région en terme de calendrier, d’enveloppe et de nombre d’entreprises accompagnées », avait fait remarquer Carole Delga. Une cinquantaine d’entreprises d’Occitanie participeront à ce programme qui se déroule au sein de grappes constituées autour d’un donneur d’ordre.

Un Bourget d’envergure pour la Région Occitanie qui compte plus de 160 entreprises présentes au salon. Les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine font bannière commune au Hall 4 avec Aerospace Valley. « Nous sommes la région de France la mieux représentée sur le Bourget », sourit la présidente d’Occitanie. Un espace dédié à l’attractivité régionale héberge Rézopep et Synersud, qui accueillent 8 entreprises issues de pépinières. Le cluster Mecanic Valley accompagne également dix entreprises sur le salon. Plusieurs start-up sont hébergées sur l’espace Paris Air Lab dans le hall Concorde, dédié à l’innovation : Donecle, Airborne Concept, Syntony, Geoflex, etc.