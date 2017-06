Bourget 2017 : l'US Air Force expose son arsenal

Pendant le salon du Bourget, l'US Air Force présente plusieurs appareils. L'occasion pour elle de démontrer sa puissance.

L'US Air Force est venue sur le salon bien accompagnée. En plus des F-35, les vedettes du stand de l'USAF, d'autres appareils sont présentés aux professionnels. Du côté des hélicoptères, on retrouve un CH-47 Chinook, hélicoptère de transport lourd, et un AH-64 Apache, dédié aux missions d'attaque. Ils sont accompagnés de deux avions de transport, un CV-22 Osprey et un C-130J Super Hercules. Les américains exposent également un avion de patrouille maritime, le P-8 Poseidon. Enfin, concernant les chasseurs, ce sont deux F-35 et deux F-16 qui ont été mobilisés.

Pour les journées Grand Public, un ravitailleur KC-135R Startotanker sera exposé.

Les appareils de l'USAF sont accompagnés de 150 personnels et membres d'équipage.

D'après les responsables de l'US Air Force, cette participation au salon du Bourget est une preuve supplémentaire de "son engagement dans la sécurité de l'Europe et démontre que l'industrie américaine produit des équipements essentiels pour les succès des opérations militaires actuelles et futures".