Bourget 2017 : l'armée de l'Air koweitienne s'entraîne avec Thales

Dans un communiqué de presse paru le 19 juin, Thales a annoncé avoir remporté un contrat avec Airbus Helicopters pour former les forces koweïtiennes à l'utilisation du Caracal. Le MCO du simulateur est également prévu pendant trois ans.

La formation se fera grâce au simulateur Reality-H, un « full flight mission simulator » (FFMS). Thales entraînera sur ce simulateur les pilotes en formation ainsi que les équipages du Caracal. Le FFMS Reality-H couvre un large spectre de missions, telles que la RESCO (recherche et secours au combat), le transport de troupes et de matériels ou encore l'appui des troupes au sol. Ainsi, les forces aériennes seront entraîner aux procédures de vol standard ainsi qu'à la gestion de pannes et de procédures d'urgence.

En plus du Reality-H, Thales équipera le Koweit de « deux postes d'entraîneur aux procédures de pilotage et d'entraînement tactique », indique l'industriel. Les deux technologies de Thales peuvent être utilisées ensemble, ce qui « permettra aux forces koweitiennes de connecter les trois systèmes pour des exercices d'entraînement collectif ». Les pilotes comme les équipages feront face à des scenarii réalistes, leur permettant de se préparer aux situations les plus complexes. Le simulateur comprend des systèmes de communication, des systèmes d'armes et de défense ainsi qu'une fonction de ravitaillement en vol. Il est également possible d'utiliser le Reality-H de « nuit », grâce aux jumelles de vision nocturne.