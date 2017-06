Bourget 2017 : Embraer annonce près de 2,4 Md$ de contrats

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Enfin la compagnie japonaise Fuji Dream Lines s'est elle engagée sur une commande ferme de 3 E175, plus 17 autres en option. Le montant total de la transaction se monterait à 274 M$ si l'ensemble des options sont exercées. Fuji Dream Lines opère une flotte Embraer de 11 appareils : 3 E170 et 8 E175.

KLM City Hopper, la filiale régionale de la compagnie néerlandaise, a elle pris commande de 2 E190 additionnels pour un montant de 101 M$, livrables à partir de 2018. Ils viennent rejoindre la flotte de 30 E190 et 9 E175 déjà opérés par KLM City Hopper.

La compagnie nationale bélarusse, Belavia, a annoncé qu'elle avait pris commande de deux Embraer additionnels (1 E175 et 1 E195) pour un montant catalogue de 99,1 M$, livrables en 2018. Ils viendront rejoindre les quatre Embraer déjà exploités par Belavia, deux E175 et deux E195.

Les commandes sont venues des compagnies Belavia, JAL, KLM City Hopper, Fuji Dream Airlines et de deux autres transporteurs dont le nom n'a pas été communiqué.

