Bourget 2017 : Easyjet choisit l'huile Turbonycoil de Nyco

Nyco continue sa percée dans le secteur de l'aviation civile. Le spécialiste français du lubrifiant et des huiles a en effet enregistré un nouveau et conséquent contrat qui a été annoncé pendant le Salon du Bourget. Cette fois, il s'agit d'EasyJet qui a sélectionné l'huile Turbonycoil 600 de Nyco pour sa flotte d'Airbus A320 équipée de CFM56-5B. Un contrat d'un montant qui n'a pas été précisé. Easyjet exploite une flotte de 272 appareils et attend les livraisons de 100 A320neo et de 30 A321neo dans les années à venir. Des appareils qui seront propulsés par des CFM Leap et qui utiliseront aussi l'huile Turbonycoil 600 de Nyco.