Bourget 2017 : des aubes de turbine BP indiennes pour le Leap

Avec ce contrat, Maini étend sa contribution dans le processus de fabrication du Leap , qui a enregistré la progression commerciale la plus rapide dans l'histoire de l'aviation commerciale, avec plus de 14 000 moteurs commandés.

Les relations établies entre Maini et Safran Aircraft Engines ont débuté il y a douze ans, avec la fourniture de pièces destinées à l'emblématique moteur CFM56 . Depuis 2015, MPP est également devenu fournisseur pour le nouveau moteur Leap de Safran, successeur du CFM56, ainsi que pour le moteur Silvercrest, destiné au marché de l'aviation d'affaires.

Ce contrat marque une nouvelle avancée significative dans l'engagement de Safran auprès du gouvernement indien, à l'origine de l'initiative ‘Make in India'. Ce contrat s'étend sur une durée de dix ans. Les aubes de la turbine BP , pièces complexes du moteur Leap , seront produites dans les nouvelles installations de MPP en cours de construction dans la zone industrielle de Bommasandra (Bangalore), dans le sud du pays.

