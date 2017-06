Bourget 2017 : Dassault Aviation prend les sièges Expliseat

Après ATR, c'est au tour de Dassault Aviation de sélectionner les sièges conçus et développés par Expliseat. Une annonce faite pendant le Salon du Bourget. Des sièges qui équiperont les Dassault Aviation Falcon dans leurs versions multirôles : surveillance maritime, alerte avancée, guerre électronique...Ce que l'on appelle les versions "gouvernementales". Avec un poids deux fois plus léger que les sièges conventionnels tout en maintenant un niveau de confort équivalent, les sièges Expliseat vont donner plus d'autonomie aux Dassault Aviation Falcon, soit 370 km de plus ou un temps de présence sur zone de 25 min supplémentaires à 1 500 pieds d'altitude. Près de 10 % des Dassault Aviation Falcon sont aujourd'hui employés par des entités militaires ou gouvernementales. La flotte Falcon compte aujourd'hui plus de 200 appareils en version multirôles.