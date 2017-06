Bourget 2017 : Corse Composites Aéronautiques (CCA) vise le continent nord-américain

Spécialiste dans la conception et la fabrication de sous-ensembles composites techniques, Corse Composites Aéronautiques (CCA) présente pour la première fois au Paris Air Show l'AOIS de l'entrée d'air du moteur Rolls Royce de l'A330neo. Fabriqué en série depuis le début de l'année 2017, cet équipement est actuellement livré au rythme d'un appareil par mois. La cadence passera à sept d'ici dix-huit mois. A l'horizon 2020, ce seul programme représentera un peu plus de 10% du chiffre d'affaires de la société. De 60 M€ en 2017, le chiffre d'affaires de CCA devrait passer à plus de 100 M€ à l'horizon 2022. Une part substantielle, de l'ordre de 30 à 40%, pourrait être réalisée à l'export à cette échéance. Et c'est incontestablement le marché nord-américain qui aiguise les appétits de la société. Selon Jean-Yves Leccia, Directeur Général de CCA, l'objectif de la société est « d'arriver à avoir des premières activités avec des constructeurs nord-américains avant 2020. Nous pourrions notamment leur fournir des trappes de trains d'atterrissages, des karmans de réacteurs ou de fuselage d'avions et des AIOS des nacelles des moteurs ».