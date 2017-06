Bourget 2017 : Ceri Group innove dans l'industrie du futur

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Composé de trois entités – Boust, Ceri et Serimatec – le groupe normand réalise un chiffre d'affaires de 25 M€ avec un effectif de 120 personnes. S'établissant actuellement à 25%, la part à l'export de Ceri Group basé à Louviers (Eure) pourrait être portée à 40% d'ici 2020.

La nouveauté apportée par Corot sera sa capacité à aller directement s'approvisionner en pièces, à se diriger ensuite via un cheminement au sol vers le poste d'usinage. Une fois la fabrication et le contrôle associé des pièces réalisés interviendra la mise à disposition des pièces produites pour expédition. Les opérateurs d'aujourd'hui se transformeront donc, pour l'occasion, en techniciens.

De grands donneurs d'ordres comme Safran et Airbus pourraient être intéressés par le projet de robots mobiles qui devrait devenir opérationnel au cours du premier trimestre 2020.

Maître d'oeuvre du programme européen de robot collaboratif Corot, Ceri Group présente pour la première fois au Paris Air Show ce projet initié il y a huit mois. Bénéficiant de l'apport de nombreux partenaires européens dont CESI, Esigellec et l'Université du Havre en France, Corot a pour objectif de robotiser une usine de production de pièces mécaniques.

