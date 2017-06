Bourget 2017 : Bretagne Chrome devient le groupe Aegis Plating

Spécialisée dans le traitement de surface pour l'aéronautique civile et militaire et le spatial, Bretagne Chrome change de nom et devient le groupe Aegis Plating. Organisé en trois pôles, ce groupe basé à Pluvigner (Morbihan) va profiter du Paris Air Show pour annoncer une nouvelle opération de croissance externe. Elle concernera l'acquisition d'une société francilienne qui complétera les savoir faire du groupe en matière de traitement de surface. A la faveur de cette opération, le chiffre d'affaires réalisé par les quatre entités du pôle aéronautique - Seco Aerospace à Niort, TTM à Toulouse, ASA et Finitech à Lisieux – va bondir et passer d'un peu plus de 4 M€ à plus de 6 M€ en 2017 avec un effectif porté à près de 90 personnes.

Présent également dans le naval et dans l'industrie, le groupe Aegis Plating prévoit de réaliser cette année un chiffre global de plus de 15 M€ avec un effectif de 180 personnes. Il a, notamment, investi 2 M€ courant 2016 pour la mise en place de nouvelles chaînes de traitement de surface à Niort. Elles se sont implantées dans un nouveau bâtiment de 600 m².