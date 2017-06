Bourget 2017 : Boeing lance le 737 MAX 10 avec plus de 240 ventes

La famille Boeing 737 MAX s'agrandit d'un nouvelle version pouvant transporter 230 passagers sur 3215 nm avec un réservoir auxiliaire. Boeing revendique 10 clients et plus de 240 ventes.

Comme attendu, Boeing a profité du Bourget 2017 pour lancer officiellement son 737 MAX 10, une version allongée du 737 MAX 9 et capable de transporter 230 passagers sur 3 125 nm avec l'appoint d'un réservoir supplémentaire. L'allongement du fuselage de 1,68 m a nécessité un travail d'ingénierie au niveau du train d'atterrissage principal ainsi que de la voilure afin de réduire la traînée à basse vitesse. Le Bourget 2017 sera aussi l'occasion pour Boeing de dévoiler les noms des clients de lancement de ce nouveau modèle qui vise à contrer l'Airbus A321neo. Boeing revendique plus de 10 clients et plus de 240 ventes pour le 737 MAX 10. L'A321neo a de l'avance avec plus de 1 400 ventes fermes.

Le 737 MAX 10 sera disponible à partir de 2020. D'ici là plusieurs centaines d'A321neo seront en service commercial dans le monde. Avant l'ouverture du Salon du Bourget, les noms de certains clients du 737 MAX 10 avancés étaient ceux de Lion Air et de Ryanair, voire même du loueur China Aircraft Leasing Corp. Certains observateurs avançaient même que Lion Air convertirait une partie de ses 737 MAX 9 en 737 MAX 10 tandis que Ryanair, client de lancement du 737 MAX 200, une version du 737 MAX 8 poussée à 200 passagers en classe unique, passerait en fait au 737 MAX 10.

A confirmer ce lundi 19 juin après-midi puisque Boeing affichait des annonces de commandes de la part de sept clients, s'échelonnant de 11h à 16 h.