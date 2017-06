Bourget 2017 : Avec Skywise, Airbus se met au "big data"

Mise au point par Palantir Technologies, Skywise est une plateforme entièrement digitale qui doit permettre aux compagnies d'améliorer notamment la maintenance de leur flotte et d'optimiser les performances des appareils par le biais des mega-données

Airbus a profité de la deuxième journée de l’édition 2017 du Salon du Bourget pour dévoiler une toute nouvelle solution technologique : la plateforme digitale Skywise. Cette plateforme ambitionne de devenir, par le biais de l’échange de « méga données » ou « big data », la plateforme de référence pour toutes les grandes compagnies aériennes afin qu’elles améliorent leur performance opérationnelle et leurs résultats financiers, et qu’elles puissent aussi poursuivre leur digitalisation.

Skywise, par un simple point d’accès, peut permettre aux compagnies aériennes d’enrichir leurs données en rassemblant dans un « cloud » d’autres données provenant de multiples sources de l’industrie. Ces sources partagées incluent : les historiques de perturbation opérationnelle, la gestion des pièces détachées, les rapports post-vols, les rapports de pilotes, les rapports de monitoring sur l’état de appareils, les données récoltées à bord des appareils, la documentation technique, etc… Ces différentes sources de données pouvaient faire auparavant l’objet de rapports isolés entre eux. Skywise va permettre de les mettre en commun, ainsi que le savoir faire technique de plus de 20 000 ingénieurs Airbus ayant développé une expertise sur tous les types d’avions.

Avec Skywise, les compagnies peuvent ainsi améliorer la fiabilité opérationnelle de leur flotte grâce à une maintenance qui devient préventive et prédictive, améliorer leur efficacité opérationnelle, optimiser les performances des avions via l’analyse des données de vol, suivre l’efficacité d’une maintenance en cours, etc… La combinaison entre les données globales et l’expérience aéronautique peut aussi permettre aux compagnies de réduire les situations perturbées, réduire leurs coûts de maintenance grâce à la maintenance « prédictive » et optimiser les opérations de vol etc… A noter que les différentes options proposées par Skywise permettent un « choix à la carte ». Plusieurs compagnies ont déjà embarqué sur la nouvelle plateforme comme la malaise AirAsia, Easyjet, Emirates ou la compagnie low cost japonaise Peach.