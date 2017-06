Bourget 2017 : AirCar facilite l’accès des PME à la R&D

Avoir un accès simplifié à une force de frappe de 9000 chercheurs : c’est ce que propose le consortium d’instituts Carnot AirCar à destination du tissu industriel aéronautique.

Le dispositif AirCar a été créé en 2016 mais l’Onera a profité du salon du Bourget pour son lancement opérationnel. Développé pour la filière aéronautique, AirCar est un consortium de neuf instituts Carnot (Onera, Cetim, Ingénierie@Lyon, M.I.N.E.S, Arts, Ifpen, Transports Energie, Mica, CEA Leti, ESP), qui a pour objectif d’établir un pont entre les PME-ETI et la recherche française. « Il s’agit d’aider les TPE, PME et ETI qui n’ont pas l’habitude de faire appel à la recherche publique à innover », souligne Bruno Sainjon, président de l’Onera qui pilote AirCar.

Un avantage : AirCar agit comme un guichet unique, qui permet d’accéder aux compétences et aux moyens des 9000 chercheurs qui le composent. Les thématiques répondent évidemment aux enjeux du secteur aéronautique : montées en cadences et nouvelles technologies (fabrication additive et digitalisation), innovations pour répondre aux enjeux environnementaux, nouveaux acteurs de la filière (drones…).

Pour être au plus près des entreprises, AirCar a signé un accord avec trois pôles de compétitivité que sont Astech, Aerospace Valley et SAFE, et trois clusters régionaux, Normandie AeroEspace, Aerospace Cluster Auvergne Rhône-Alpes et Aériades. « Nous sommes en phase de structuration mais nous pouvons déjà avancer quelques chiffres : AirCar a soutenu en 2016 172 entreprises, avec 221 contrats pour un chiffre d’affaires de 4,4 millions d’euros. »

Témoignage. La société Noxant a ainsi travaillé avec l’Onera sur le développement d’une caméra avec détecteur infrarouge et optique intégrée, visant des applications embarquées sur drones. « Cette collaboration nous a permis d’évaluer les technologie et le marché, souligne l’un des fondateurs Emmanuel Vanneau. Le point d’entrée unique est important pour nous PME qui sommes toujours au four et au moulin. » Le président d’Astech, Nicolas Aubourg a également loué la rapidité et la simplification d’accès aux technologies permises par AirCar, car « les PME veulent développer du chiffre d’affaires rapidement ».

Pour une mise en relation : contact-aircar@onera.fr