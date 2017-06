Bourget 2017 : Airbus présente son A380plus

Le Salon du Bourget est l'occasion pour Airbus de dévoiler son A380plus qui intègre de nouvelles ailettes marginales pour réduire la consommation carburant et de nouveaux aménagements cabine permettant de prendre 80 passagers de plus.

Le Salon du Bourget est l'occasion pour Airbus de dévoiler une version A380plus de son très gros-porteur. Ce dernier est doté de nouvelles ailettes marginales (voir photo) qui lui permettent de réduire sa consommation carburant de 4 % avec à la clef une distance franchissable qui passe à 8 200 nm tout en étant capable de transporter 80 passagers supplémentaires grâce à une reconfiguration de l'aménagement cabine passagers. Un réaménagement qui avait été présenté à Hambourg au dernier Salon Aircraft Interiors. Tout le travail des équipes d'Airbus, et qui sera présenté au Salon du Bourget, a porté sur une optimisation de l'espace.

Cela passe par une disparition de l'escalier principal situé sur le pont principal au niveau de la porte n°1. Il est décalé plus loin au niveau de la porte n°2. Moins majestueux, il est combiné avec l'escalier qui mène à l'espace de repos équipage situé dans la soute de l'A380. Un déplacement et une combinaison qui permettent de loger 20 passagers supplémentaires à l'avant du pont principal, passagers classe Affaires, ou Premium Economie ou Economie. Trois autres sièges en classe Premium Economie sont également gagnés grâce à la relocalisation de l'espace repos pilotes, aujourd'hui accessible juste derrière le cockpit et cette fois placé en soute, relié à l'espace repos équipage navigants commerciaux.

Ce travail d'ingénierie par petites touches se retrouve dans un escalier arrière complètement redessiné qui permet de placer 14 passagers supplémentaires tout en renforçant la capacité de service de l'office avec deux chariots repas supplémentaires. De même, la capacité de proposer 11 sièges par rangée en classe économique sur le pont principal permet d'ajouter 23 sièges. Enfin, en gagnant de l'espace grâce à la suppression des espaces de rangement latéraux côté hublots sur le pont supérieur, les ingénieurs d'Airbus ont ainsi trouvé le moyen d'ajouter 10 fauteuils-couchettes en classe Affaires sur le pont supérieur.

Ces aménagements découlent directement du retour d'expérience obtenu auprès des clients de l'Airbus A380. Comme notamment l'accès direct au pont supérieur essentiellement réservé à la Première classe et/ou la classe Affaires, ce qui limite du coup l'intérêt d'un escalier "monumental" situé à la porte n°1. De même, l'espace offert par la cabine passagers du pont principal permet de prendre 11 sièges par rangée au lieu de 10 aujourd'hui sans nuire au confort des passagers. Enfin, l'escalier situé à l'arrière de l'avion est finalement très peu utilisé par les passagers, l'équipage en bloquant souvent l'accès pour des raisons de sécurité et/ou de sûreté.

Avec un A380plus capable de prendre plus de passagers tout en consommant moins de carburant, Airbus compte ainsi répondre aux attentes des compagnies aériennes qui ne sont pas forcément preneuses d'un A380neo doté de nouveaux moteurs. L'A380plus est donc une solution intermédiaire. Ce qui ne signifie pas forcément qu'un A380neo soit exclu dans le futur. Tout dépendra de la demande du marché. L'essentiel pour Airbus est d'être en capacité d'améliorer son A380 selon différentes options possibles.