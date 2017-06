Bourget 2017 : Airbus étend "Airspace" à la famille A320

Le produit d'aménagement cabines sera totalement accessibles pour les monocouloirs d'Airbus en 2020.

Airbus a profité de la première journée de l'édition 2017 du Salon du Bourget pour annoncer une nouvelle logique : l'extension du concept d'aménagement cabine "Airspace", intialement pensé pour les Airbus A330neo et les A350XWB, à la famille des Airbus A320.

Parmi les grandes spéficités de "Airspace", citons notamment le "Airspace Bin", un coffre à bagages largement réaménagé et agrandi. "C'est de loin le plus spacieux des coffres à bagages proposé par un monocouloir sur le marché", explique François Caudron, directeur général adjoint d'Airbus en charge du marketing. "Il propose 40% de volume en plus, soit une contenance de 620 litres et donne la possibilité de placer 8 bagages en positition verticale", poursuit-il. "Airspace" pour la famille A320 présente aussi les autres particularités du produit décliné pour les A330 et les A350 : éclairage intérieurs variables par LED, nouveaux murs latéraux permettant de gagner de la place pour les sièges, nouveaux hublots offrant 5 à 10% de visibilité supplémentaire, nouvelles toilettes...

La partie "Airspace Bin" sera accessible dès 2019. Pour l'ensemble du produit, il faudra attendre 2020.