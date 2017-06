Bourget 2017 : AirAsia reprend 14 A320ceo supplémentaires

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

A date, 171 Airbus A320ceo et 8 A320neo ont déjà été livrés à la compagnie, qui volent en Malaisie, en Inde, en Indonésie, en Thaïlande et aux Philippines.

Avec cette annonce, qui doit être encore approuvée par le conseil d'administration de AirAsia, la low cost asiatique voit son nombre total d'appareils de la famille A320 monter à 592, ce qui en fait le plus important client pour la famille de monocouloirs Airbus.

Pour faire face à une croissance plus importante que prévue, la compagnie low cost malaise AirAsia a annoncé au matin de la quatrième journée du salon du Bourget 2017 qu'elle allait prendre commande de 14 Airbus A320ceo supplémentaires.

