Bourget 2017 : AFI KLM E&M et Sabena Technics ont mis en place une co-entreprise

Les deux MRO géreront conjointement un atelier de réparation d'équipements basé à Singapour.

AFI KLM E&M (Air France Industries KLM Engineering & Maintenance) et Sabena Technics ont profité de la troisième journée de l'édition 2017 du Salon du Bourget, pour dévoiler la création d'une co-entreprise dédiée à la réparation d'équipements A320 et ATR à Singapour, au sein du nouveau cluster aéronautique de Seletar. L'Asie du Sud-Est est une région du monde marquée par une forte croissance dans le domaine de la maintenance aéronautique, et AFI KLM E&M et Sabena Technics sont déjà les supports de nombreux opérateurs d'ATR et d'A320 dans la zone.