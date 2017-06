Bourget 2017 : AFI KLM E&M dévoile une solution de "maintenance prédictive"

La solution "Prognos" se décline en deux sous-ensembles, un dédié aux moteurs et l'autre dédié aux avions.

Avec ses solutions exclusives Prognos (Prognos for Engine et Prognos for Aircraft), AFI KLM E&M intègre désormais une dimension de "maintenance prédictive" dans ses capacités MRO, avec l'aide des big data. Grâce à la connectivité accrue des avions et aux développements des technologies liées aux big data, il est désormais possible de traiter et d'exploiter, en temps réel, les données générées par les systèmes avion et moteur, puis de les analyser à l'aide d'algorithmes pour créer des alertes en fonction de paramètres prédéfinis.

Prognos for Aircraft se décline déjà sur les Airbus A380 et Boeing 747 et 787. La solution est en développement pour les Airbus A320, A330, A350 et Boeing 777, tandis que Prognos for Engine est disponible pour le monitoring des des moteurs des familles CFM56, GE90, CF6, PW4000, GEnx et GP7200, avant qu'il soit étendu progressivement au Trent XWB et au Trent 1000.