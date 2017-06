BOURGET 2017. Aéronautique Spatial : enjeux et réponses d’ALTEN, partenaire technologique de référence

PUBLI-REPORTAGE.

Dans un contexte de forte croissance, les défis sont nombreux pour les entreprises du secteur aéronautique : sécurisation des ramp-up de production, intégration de nouvelles technologies, performance de la maintenance, digitalisation des services et des processus…

Le défi de la montée en cadence

A 3,8% de croissance du trafic aérien par an en moyenne jusqu’en 2034, le secteur aéronautique se réorganise pour améliorer sa rentabilité et ses capacités de production. Le pari ALTEN : être au rendez-vous des montées en cadence des avionneurs et accompagner la croissance des partenaires fournisseurs. Clés du succès : maîtrise de l’Entreprise étendue, maturité industrielle, efficacité logistique et pertinence économique.

Ramp up industriel : réussir les montées en cadence de production

ALTEN étant fortement positionné sur la maîtrise et l’amélioration des processus end to end de la supply chain, élément-clé de la réduction des coûts et de non conformités, AIRBUS a confié à une équipe transnationale ALTEN la gestion des problématiques de ramp up industriel pour les appareils A330 A330neo, A350.

Evolutions des fonctions du cockpit et Cockpit du futur

ALTEN accompagne AIRBUS dans la définition des évolutions des fonctions du cockpit sur toute la gamme (A380, A350, A320, A330, A400M et futurs projets). Nos chefs de projets Ingénierie Conception s’appuient sur les retours d’exploitation des avions et sur nos études en recherche interne pour créer de nouvelles fonctionnalités. La sécurité ainsi que la baisse du coût opérationnel de l’avion constituent les objectifs incontournables de la réflexion sur l’amélioration du cockpit.

Egalement impliqué dans les programmes de R&D du cockpit du futur à horizon 2025 à 2030, ALTEN conçoit le cockpit dans sa globalité, l’objectif étant d’améliorer drastiquement la sécurité et les coûts. Notre présence à la fois en recherche et sur les programmes en service d’AIRBUS génèrent un bénéfice mutuel.

Le dynamisme du Spatial, un secteur concurrentiel et innovant

Dans le secteur spatial, qui vit une véritable évolution de son modèle technique et économique, la concurrence entre les Etats-Unis et l’Europe favorise l’innovation et l’investissement, avec une forte progression de l’activité « Lanceurs » (programme Ariane 6). L’enjeu pour ALTEN : mettre à profit sa connaissance de la réduction des cycles de conception et de fabrication et accompagner ainsi l’évolution d’un modèle de prototypage vers une logique industrielle.

A-6 NEXT : l’après Ariane 6

Au sein du CNES, ALTEN intervient sur une phase d’avant-projet pour « l’après Ariane 6 ». ALTEN conçoit un simulateur de contrôle de vol dans le cadre du projet de démonstrateur de vol CALLISTO. ALTEN a également en charge le développement d’un logiciel de réglage et d’analyse de loi de pilotage, ainsi que de simulation de contrôle.

Projet satellitaire OneWeb : une couverture internet globale

OneWeb et AIRBUS DS ont choisi ALTEN pour les accompagner dans l’ingénierie électrique & mécanique et l’intégration des premiers satellites de la flotte OneWeb. 648 satellites opérationnels fourniront une couverture internet sur la totalité de la planète. Ce système satellitaire a également d’autres applications tenant à la connexion des véhicules et d’une manière générale à tous les objets connectés (web 3.0).

