Bourget 2017 : AerCap reprend du Boeing 787 ?

Le loueur AerCap a dévoilé une commande pour 30 Boeing 787-9 pendant le premier jour du Salon du Bourget. Un contrat d'une valeur de 8,1Md$, prix catalogue et qui fait d'AerCap le plus "gros" client du biréacteur long-courrier de Boeing. Le loueur annonce en effet avoir réceptionné pas moins de 55 Boeing 787 volant aujourd'hui sous les couleurs de différentes compagnies aériennes. Et AerCap d'ajouter que cette nouveau achat de Boeing 787 porte son carnet de commandes d'exemplaires encore à livrer à 67 appareils. Chose curieuse : en allant sur le site web de Boeing à la rubrique "commandes et livraisons", puis à la sous-rubrique clients; AerCap n'a officiellement commandé aucun Boeing 787 à ce jour. Le loueur a, par contre, 10 Boeing 737-800 commandés, tous livrés, ainsi que 100 Boeing 737 MAX.