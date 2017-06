Bourget 2017 : Accord de maintenance AFI KLM E&M et Rolls Royce sur le Trent XWB

Ce partenariat intervient en support des opérateurs de flottes Airbus A350, propulsé par le Trent XWB.

AFI KLM E&M et Rolls Royce ont annoncé sur le salon du Bourget que AFI KLM E&M intégrait le réseau CareNetwork de Rolls-Royce.

Ce partenariat va permettre d'optimiser encore la maintenance des moteurs Trent XWB. Avec 25 appareils commandés et 25 autres en option, le groupe Air France/KLM est un des opérateur majeur de l'A350, motorisé par le Trent XWB de Rolls Royce. En parallèle, AFI KLM E&M et Rolls Royce vont étendre leur coopération à la sphère des réparations de pièces et équipements de moteurs Rolls-Royce. Dans le cadre du partenariat, Air France KLM verra sa maintenance assurée dans le cadre d'un contrat de service à long terme avec Rolls-Royce, tandis que le motoriste accompagnera AFI KLM E&M dans le développement de ses capacités de révision du Trent XWB à Paris.