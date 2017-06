Bourget 2017 : 760 ventes d'avions pour 92 Md$ sur deux jours

Déjà vigoureuses lors de la première journée du Salon du Bourget, les annonces de ventes d'avions commerciaux se sont poursuivies à un rythme soutenu lors de la deuxième journée pour porter sur 760 appareils pour une valeur globale de 92 Md$.

Airbus et surtout Boeing ont continué à dévoiler des annonces de commandes, de lettres d'engagement et de protocoles d'accord en cette deuxième journée du Salon du Bourget. Aux plus de 400 ventes accumulées lors de la première journée du Salon du Bourget se sont ajoutées 360 autres portant le montant global à plus de 92 Md$, prix catalogue, sur deux jours du Salon du Bourget. Airbus a ainsi dévoilé des contrats et des commandes à venir pour 115 avions supplémentaires dont 10 A350-900 supplémentaires commandés fermes par Ethiopian Airlines. Delta Air Lines a également repris de l'A320ceo (10) tandis que deux nouveaux clients s'engageaient sur la famille A320neo : CDB Aviation Leasing pour 45 A320neo/A321neo et Viva Air pour 35 A320neo mais aussi 15 A320ceo.

La veille, Airbus avait enregistré les commandes d'ALC (12 A321neo) et de Gecas (100 A320neo supplémentaires). Valeur globale sur les deux premiers jours : plus de 26,5 Md$, prix catalogue. Du côté de Boeing, la déferlante s'est poursuivie avec huit nouvelles annonces de commandes ou de commandes à venir (lettre d'engagement, lettre d'intention, protocole d'accord). Comme la veille, le constructeur américain a continué à dévoiler de nouveaux clients pour son 737 MAX 10 : le loueur ACG (20), la compagnie aérienne chinoise Okay Airways (8) qui a aussi pris du 737 MAX 8 (sept) et du 787-9 (cinq), la CALC (15 aux côtés de 35 autres 737 MAX) tandis que United Airlines convertissait ses 100 Boeing 737 MAX en MAX 10.

Autres commandes pour Boeing : Avolon (75 Boeing 737 MAX 8), Ryanair (10 Boeing 737 MAX 200 supplémentaires), Ethiopian Airlines (deux 777 Fret et dix 737-800 de plus) et Azerbaijan Airlines (4 Boeing 787-8). Avec les annonces de la veille, le constructeur américain a clairement "écrasé" un Salon du Bourget qui l'était déjà sous une chaleur caniculaire. Enfin, les autres constructeurs d'avions régionaux se sont aussi manifestés. Après les annonces d'ATR et de Bombardier, la veille, le second a dévoilé une lettre d'intention de SpiceJet pour 25 turbopropulseurs Q400 auxquels s'ajoutent 25 droits d'achats. Il y a un mois la concurrente indienne IndiGo avait fait le choix de l'ATR 72-600. Enfin, Embraer s'est réveillé pour un total de 2,4 Md$ de contrats et de commandes à venir portant sur une quantaine d'appareils.