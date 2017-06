Bourget 2017 : 58 Md$ de contrats dès le 1er jour

Annoncée comme "fade", voire même "molle", cette 52ème édition du Salon du Bourget a fait preuve d'une certaine vigueur dès le premier jour avec 403 ventes d'avions pour un total de 51 Md$. Sans oublier les moteurs.

Dès le premier jour, le Salon du Bourget a affiché pour un peu plus de 58 Md$ d'annonces de contrats, de lettres d'intention, d'engagements d'achats et de protocoles d'accord. Les avions commerciaux représentent l'essentiel de ces annonces avec 403 ventes fermes ou à venir pour un montant global de près de 51 Md$. Avec le lancement du 737 MAX 10, Boeing a logiquement occupé le devant de la scène de cette première journée du Salon du Bourget. Annonçant plus de 240 commandes pour le 737 MAX 10, Boeing en a d'ores et déjà dévoilé 158 avec pour principaux clients Lion Air et SpiceJet qui en prendront respectivement 50 et 40, en partie par le biais de conversions sur des commandes de 737 MAX existantes.

Autres clients ou à venir du 737 MAX 10, TUI Group, Gecas et les loueurs chinois BOC Aviation, Tibet Financial Leasing et CDB Aviation Leasing qui en prendront globalement 68. Les autres contrats portent sur du 737 MAX 8 (Norwegian, CDB Aviation, Tibet Financial, Alafco) et du long-courrier 787-9 (AerCap, CDB Aviation). Face à cette déferlante, Airbus affichait 12 A321neo supplémentaires pris par le loueur ALC tandis que Gecas resignait pour 100 appareils de la famille A320neo.

Du côté des avions régionaux, ATR commence à concrétiser ses avancées sur le marché chinois avec deux lettres d'intention pour un total de 13 ATR 42-600 signées par Tianju Investment et Xuzhou Hantong. De son côté, Bombardier a enregistré la commande de 8 Q400 supplémentaires de la part de Philippine Airlines.

Chez les motoristes, CFM International a clairement raflé la mise ce premier jour du Bourget 2017 pour un total de 7,7 Md$ avec les commandes de Gecas et du chinois CDB Aviation Leasing pour équiper leurs Boeing 737 MAX 8 et MAX 10 de CFM Leap-1B tandis que Spring Airlines, IAG et le loueur ICBC annonçait leur choix du CFM Leap-1A pour leurs Airbus A320neo commandés auparavant. Enfin, Gecas reprenait du CFM Leap pour les 100 A320neo commandés lundi 19 juin au Salon du Bourget.