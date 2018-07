Bordeaux bat un nouveau record de fréquentation

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Les vols internationaux affichent une très forte croissance de 17,4%, soit 385 000 passagers mensuels et plus de la moitié du total de la fréquentation mensuelle. Le trafic intérieur affiche un recul de 5,5% dû à la baisse du trafic vers Paris (-26,8%). Le trafic des compagnies low cost est au beau fixe avec une hausse de 17,4%, soit 371 000 passagers. EasyJet reste en tête en volumes avec près de 200 000 de passagers sur le mois de juin (+12%).

