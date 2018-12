Bombardier livre son troisième Challenger 650 à Swiss Air-Rescue Rega

Bombardier a livré un troisième avion Challenger 650 à Swiss Air-Rescue Rega, complétant une flotte d’avions-ambulances de dernière génération chargée du sauvetage et du rapatriement de citoyens suisses dans le monde entier.

Rega, client de longue date de Bombardier, a pris possession de deux autres avions Challenger 650 plus tôt en 2018. Ce trio vient remplacer la flotte d’avions Challenger 604.



Les trois Bombardier Challenger 650, avec leur cabine la plus large de leur catégorie, ont été spécialement équipés de deux unités de soins intensifs de pointe, avec deux lits pour les patients.



Swiss Air-Rescue Rega est une fondation sans but lucratif et l’une des pionnières mondiales de l’évacuation médicale aérienne. Outre le rapatriement de patients de l’étranger avec trois avions-ambulances, Rega assure des activités de sauvetage aérien en Suisse avec une flotte de 17 hélicoptères de sauvetage. Rega a acquis son premier avion Challenger de Bombardier en 1982 et exploite des avions Challenger de Bombardier depuis.



Le poste de pilotage Bombardier Vision du Challenger 650 peut être équipé d’un affichage tête haute évolué à vision améliorée et vision synthétique. Bombardier a livré les trois avions Challenger 650 à Rega à partir de l’Ontario, au Canada. La livraison du troisième avion a eu lieu le 17 décembre.