Bombardier installera la 4G sur ses Challenger

Bombardier va installer sur ses avions d'affaires Challenger la 4G en utilisant le système Gogo Avance L5.

Bombardier offrira cette année le système Internet sans-fil 4G air-sol de dernière génération Gogo Avance L5 sur les biréacteurs d’affaires Bombardier, en commençant par la gamme d’avions Challenger.

Ce système disponible en cabine pourra être installé en option de montage en rattrapage sur les biréacteurs Challenger en service. Les clients pourront faire installer le système en rattrapage dans tous les centres de service Bombardier et aux établissements de Duncan Aviation aux États-Unis.

Le nouveau service 4G sera relié au réseau terrestre Gogo Biz 4G de plus de 250 tours, assurant une connectivité fiable sur la partie continentale des États-Unis et sur de larges zones du Canada et de l’Alaska.

Conçu spécialement pour les avions d’affaires, ce système offre des applications de connectivité évoluées, comme la diffusion audio et vidéo en continu, une navigation Web plus rapide et l’accès à un réseau privé virtuel (VPN) ainsi qu’aux courriels avec pièces jointes.