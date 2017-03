Boeing vise une entrée en service en 2020 pour le 737 MAX 10

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Par contre, la distance franchissable maxi reste supérieure : 3 700 nm ou 6 850 km. Un atout que relativise Keith Leverkuhn : "Tout dépend si vous prenez en compte ou pas les réservoirs supplémentaires". Et de poursuivre : "sans le réservoir supplémentaire, la distance franchissable du 737 MAX 9 est de 3 300, 3 350 nm (6 100 km). Mais, celle du concurrent dans la même capacité n'est que de 4 900 km sans ses réservoirs auxiliaires".

Boeing prévoit donc d'allonger le fuselage du 737 MAX 9 de 1,68 m pour prendre dix à douze passagers supplémentaires. Ce qui implique un renforcement supplémentaire des aérostructures partout où cela est nécessaire et un gros travail d'ingénierie sur le train d'atterrissage avant. Le 737 MAX 10 affiche donc une capacité similaire à celle de l'Airbus A321neo qui prend 185 passagers répartis en deux classes et jusqu'à 236 en classe unique.

Le Boeing 737 MAX 10 devrait avoir une capacité de "189 passagers répartis en deux classes et jusqu'à 230 en classe unique". Sa distance franchissable maxi serait de 3 100 nm ou 5 700 km. A titre de comparaison, le Boeing 737 MAX 9 affiche une capacité de 178 passagers dans une configuration deux classes et jusqu'à 220 passagers en classe unique avec une distance franchissable maxi de 3 500 nm avec l'ajout d'un réservoir supplémentaire.

"Concernant le Boeing 737 MAX 10, nous sommes en train de finaliser le calendrier et nous visons une potentielle entrée en service commercial pour 2020", a indiqué Keith Leverkuhn, directeur du programme Boeing 737 MAX lors d'une conférence téléphonique avec la presse. Un calendrier qui suppose que "la configuration définitive de l'avion sera gelée l'année prochaine", a-t-il ajouté.

