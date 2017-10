Boeing veut acquerir Aurora Flight Sciences

Le groupe américain Boeing a annoncé le 5 octobre 2017 son intention d'acquérir Aurora Flight Sciences. Une société spécialiste de la recherche dans le domaine aéronautique.

Selon Boeing, l'acquisition d'Aurora permettrait de combiner la force des deux sociétés dans le domaine de l'innovation et de développer l'automatisation des systèmes civils et miltaire du géant américain.

En effet Aurora est un spécialiste des systèmes autonomes. La société, dont le siège est basé en Virginie, a développé plus de 30 véhicules aériens autonomes depuis sa création en 1989. Elle a par exemple conçu le drone MALE bimoteur Orion destiné à la surveillance et au renseignement et pouvant voler pendant 5 jours en emportant 453 kg de charge utile. Aurora a également présenté le concept de drone convertible XV-24A à propulsion hybride.

Aurora mène des recherches dans d'autres domaines dont la propulsion électrique et l'optimisation des processus de production des aéronefs. Des concepts d'avions innovants ont aussi été présentés dont l'avion commercial D8 imaginé pour réduire les coûts d'exploitation de l'aviation civile.

Aurora emploie 500 employés répartis dans six états américains.