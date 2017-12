Boeing prêt à racheter Embraer

Embraer et Boeing ont confirmé les informations du Wall Street Journal selon lesquelles Boeing a déposé une offre de rachat sur le constructeur brésilien Embraer pour un montant proche de 4 Md$. Reste à convaincre le gouvernement brésilien.

Selon le Wall Street Journal, Boeing et Embraer négocient depuis plusieurs semaines les modalités d'une opération de rachat d'Embraer par Boeing. Les deux constructeurs ont confirmé les discussions en cours par un communiqué officiel mais soulignent que les négociations se poursuivent et que "rien ne garantit qu'elles déboucheront sur une transaction". Les deux constructeurs attendent désormais le feu vert du gouvernement brésilien sur une transaction qui valoriserait Embraer à près de 4 Md$. Le gouvernement brésilien ne détient plus que 5 % du capital d'Embraer mais son influence se fait toujours sentir par le biais de deux entreprises d'Etat : la National Development Bank et le fonds d'investissement Previ qui détiennent à eux deux 18 % du capital. Enfin, l'Etat brésilien possède la majorité des droits de vote et un droit de veto sur toute opération stratégique, quelle soit technologique ou capitalistique. Le rachat d'Embraer par Boeing entre dans ces deux cas. Les deux constructeurs travaillent déjà ensemble sur l'avion de transport tactique KC-390 ainsi que dans le développement de formules de recyclage du titanium ainsi que de logiciels pour réduire les nuisances sonores des avions.

L'annonce du partenariat stratégique entre Bombardier et Airbus en octobre dernier ne pouvait laisser Embraer et Boeing indifférents, même si la communalité entre les familles d'avions court et moyen-courriers des deux constructeurs est loin d'être celle qui existe entre les Bombardier CSeries et les Airbus A320neo. Les appareils ont en commun un motoriste : Pratt & Whitney qui est en source unique sur les CSeries et qui est aussi proposé sur les A320neo. Or, les nouveaux Embraer E190/195-E2 sont équipés de Pratt & Whitney alors que la famille Boeing 737 MAX est propulsée par le CFM Leap.