Boeing prêt à en dire plus sur le 737 MAX 10X

Alors que la sortie d'usine du Boeing 737 MAX 9 se déroulera aujourd'hui, mardi 7 mars, vers 18 h, heures françaises, Boeing vient de dévoiler un dessin d'artiste de son futur Boeing 737 MAX 10X sur le blog de Randy Tinseth, l'homme du marketing chez l'avionneur américain. Le Boeing 737 MAX 10X est clairement annoncé comme une nouvelle version allongée du biréacteur avec une capacité équivalente à celle de l'Airbus A321neo et une distance franchissable même supérieure.

L'Airbus A321neo affiche une capacité de 185 passagers répartis en deux classes avec même la possibilité de monter jusqu'à 236 passagers en classe unique à haute densité pour une distance franchissable maxi qui s'inscrit dans une fourchette de 6 700 à 6 800 km. Une optimisation accrue de l'utilisation de la surface cabine passagers par le biais d'une conception modulaire et une intégration de l'office et des toilettes à l'arrière de l'avion permet à Airbus de pousser la capacité de son A321neo à 236 sièges, voire 240 au grand max. S'ajoutent des sièges passagers de plus en plus fins et un espacement moins important entre les rangées.

Le Boeing 737 MAX 10X, qui a été présenté à plusieurs compagnies aériennes, sera logiquement propulsé par des CFM Leap-1B d'une poussée unitaire forcément plus importante qui doit entrer dans l'enveloppe contractuelle qui lie General Electric à Safran Aircraft Engines.