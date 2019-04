Boeing présente le F-15EX

Boeing a inauguré une page internet dédiée au F-15EX, la nouvelle version du Eagle qui sera commandée par l'US Air Force.

L'US Air Force a annoncé récemment son intention de commander le F-15EX pour renouveler sa flotte d'avion de combat. Cette nouvelle version du Eagle devrait remplacer les F-15C/D.

Le F-15EX viendra compléter les capacités offertes par le F-35A. Un appareil qui a été conçu principalement pour l'attaque au sol et dont les capacités de contrôle et de commandement devrait permettre de tirer le meilleur des appareils de quatrième génération évoluant à ses côté. Le F-15EX devra aussi être moins couteux à l'emploi que le F-35. Enfin le F-15EX permettra à l'US Air Force de n'être pas totalement dépendante de Lockheed Martin pour ses programmes d'avions de combat. Cette société produit en effet le F-35 et a fourni les F-16 et F-22.

Boeing peut s'appuyer sur les développements réalisés ces dernières années pour Singapour, le Qatar et l'Arabie Saoudite pour proposer une évolution du F-15 adaptée au besoin de l'US Air Force. Boeing travaillait aussi depuis plusieurs années sur une version baptisée Advanced F-15.

Le cockpit a été totalement repensé, les capteurs et la motorisation ont aussi été modernisés. Le F-15EX disposera d'une capacité d'emport proche des 14 tonnes. L'appareil sera doté de 12 points d'emport certifiés pour de l'armement air-air et de 15 points d'emport certifiés pour de l'armement air-sol.