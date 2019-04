Boeing n'a livré que 89 Boeing 737 au premier trimestre 2019

Conséquence du gel des livraisons des Boeing 737 MAX suite à l'accident d'Ethiopian Airlines, les livraisons du 737 MAX au premier trimestre 2019 ont porté sur 89 unités contre 132 sur la même période de 2018.

C'est le premier élément concret des conséquences du gel des livraisons de Boeing 737 MAX depuis l'accident d'Ethiopian Airlines : le constructeur n'a en effet livré que 89 Boeing 737 MAX au premier trimestre 2019 contre 132 sur la même période de 2018. Outre ce recul d'un trimestre à l'autre, le nombre de livraisons aurait du dépasser les 150 Boeing 737 puisque les cadences de production étaient de 52 unités par mois avant que Boeing ne décide de réduire le rythme mensuel à 42 sur une période encore non précisée. Avec un mois d'avril qui s'annonce "blanc" et une reprise des livraisons qui pourrait prendre encore un certain temps, l'objectif initial de Boeing pour l'ensemble de l'année 2019 s'annonce très difficile à tenir.